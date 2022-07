Big via, perché Skriniar? Ecco la verità: “Lunedì ad Appiano Ausilio gli ha detto che…”

Quella di Milan Skriniar sarà una cessione molto dolorosa, sicuramente non indolore, dal punto di vista tecnico e umano. Ma, dunque, perché sarà proprio lo slovacco il nome sacrificato sull'altare della sostenibilità? La verità emerge da quanto scrive il Corriere dello Sport, che oggi in edicola riferisce di un colloquio alla Pinetina con Ausilio, secondo cui il direttore sportivo dell'Inter gli avrebbe ribadito che non sarebbe stato il club a metterlo in vendita, ma che è stato il Paris Saint-Germain a farsi avanti: