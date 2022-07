Sky – Skriniar-PSG, contatti con l’Inter continui: atteso il rilancio. Vidal…

Il club nerazzurro vuole massimizzare al massimo l'eventuale cessione dello slovacco. Per ora non è arrivata un'offerta più alta dai parigini

Era atteso per questa settimana il rilancio del PSG per Milan Skriniar. Il club francese però - riferiscono a Skysport - non ha per ora alzata l'offerta destinata all'Inter. I contatti tra la società nerazzurra. quella parigina e i rappresentanti del giocatore vanno avanti. Se deve cederlo, il club interista vuole massimizzare al massimo dalla sua cessione.

Finora Marotta e Ausilio hanno lavorato sul mercato in entrata e ora si deve concentrare sulle vendite. Le prossime giornate potrebbero essere decisive. Tra i giocatori in uscita, come risaputo, anche Vidal che ha ricevuto un'offerta dal Boca Juniors, squadra argentina, che ha messo sul tavolo per il cileno un contratto di un anno con opzione per il rinnovo.