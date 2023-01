Sky – Skriniar, la mancata risposta all’Inter è sempre più una notizia e mostra distanza

Più passa il tempo più è una notizia il fatto che Milan Skriniar non abbia ancora dato una risposta all'Inter. Il club nerazzurro gli ha offerto sei mln + bonus. Il contratto è in scadenza e al momento non ci sono certo le offerte che erano arrivate in estate per l'acquisto, quando il PSGavrebbe speso per lui fino a 50 mln, ma per la società nerazzurra lo slovacco valeva di più. Quindi l'offerta era stata spedita al mittente.