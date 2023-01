Skriniar-PSG e Demiral-Inter? CorSera: “Ecco cosa dovrebbe succedere”

Milan Skriniar potrebbe lasciare l'Inter proprio durante l'ultimo giorno di mercato. "All’addio auspicato di Skriniar, che ieri si è regolarmente allenato coi compagni, si sovrappone l’arrivo possibile di Demiral, in uscita proprio dai bergamaschi, con i quali a gennaio non è mai stato titolare. Sia con il Psg che con l’Atalanta gli ultimi dettagli potrebbero essere sistemati oggi, in modo da disinnescare sul nascere il problema per Inzaghi, sia dal punto di vista ambientale (la convivenza con Skriniar sarebbe pesante) che tecnico, dato che Demiral ha esperienza più che sufficiente del calcio italiano, anche se da centrale di destra va sicuramente addestrato e dal punto di vista fisico ha qualche guaio alle ginocchia, non solo perché si è rotto il crociato nel drammatico Roma-Juve del 13 gennaio 2020, in cui se lo ruppe anche Zaniolo", commenta l'edizione odierna del Corriere della Sera.