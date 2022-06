Skriniar, duello PSG-Chelsea: la richiesta dell’Inter. Dumfries? Per Inzaghi…

Non solo Lukaku. Oggi Inter e Chelsea avranno un meeting per cercare di chiudere per Lukaku ma i Blues puntano anche quattro giocatori dell'Inter. "Il Chelsea ha messo gli occhi sui tre centrali difensivi di Inzaghi (Skriniar, De Vrij e Bastoni) e su Dumfries. Volendo scendere ancora più nel particolare, sono lo slovacco e l'esterno olandese i due preferiti. Le richieste iniziali dell'Inter sono già note ovvero 80 milioni per Skriniar (e Bastoni); addirittura 60 per Dumfries che Inzaghi non vuole perdere. Per il primo il Psg è in agguato e ieri ha preannunciato un rialzo rispetto ai 50 milioni più 10 di bonus già proposti. Arriverà oggi (70 milioni?) per fermare l'avanzata dai Blues su Milan?", commenta il Corriere dello Sport.