Inter-Skriniar, rinnovo a breve? Fiducia tra le parti salita al punto che…

Il rinnovo che sembrava ormai appeso a un filo, ora potrebbe davvero diventare realtà. Milan Skriniar e l'Inter guardano a un futuro insieme e sono vicini a stringersi nuovamente la mano. Al punto che, come scrive la Gazzetta dello Sport, prima di Bayern Monaco-Inter Marotta si è sbilanciato non poco:

"Qualcosa si muove, anche piuttosto rapidamente. Il ponte che dovrebbe continuare a collegare Milan Skriniar all’Inter si sta costruendo più in fretta del previsto: il rinnovo, che pareva problematico appena qualche settimana fa, adesso può essere eretto. La fiducia di entrambe le parti in commedia è salita al punto tale che ieri, prima della sfida col Bayern, l’a.d. Beppe Marotta si è spinto con le parole come mai prima d’ora".