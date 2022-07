Skriniar, in Francia sicuri del passaggio imminente al Psg. Marotta invece ha parlato…

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è il primo nome nella lista del Psg per rinforzare la difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, in Francia garantiscono che sia imminente il passaggio di Skriniar al Psg. "Ieri Marotta ha invece parlato di «giornata da zero a zero». È improbabile che l’attuale «stallo» possa protrarsi oltre le prossime 24 ore".