Repubblica – Skriniar ha scelto il PSG: sì a queste cifre. Marotta ha fretta perché…

Può essere la settimana decisiva per il futuro di Milan Skriniar. Dialoghi in corso tra Inter e PSG per avvicinarsi alla chiusura dell’affare, le novità arrivano dal sito di Repubblica: “La trattativa tra il Psg e l'Inter per Milan Skriniar entra nel vivo. Il difensore ha scelto il Psg - accettando un quadriennale da 8 milioni a stagione - e le due società non sono molti distanti. Beppe Marotta ha fretta di chiudere l'affare - così come i francesi - per poi dare l'assalto a Gleison Bremer del Torino”, si legge.