Sky conferma: “Inter-Skriniar, sensazioni positive dopo il primo incontro. Lo scenario”

Come vi abbiamo riferito, oggi c'è stato il primo incontro tra l'Inter e l'entourage di Milan Skriniar per porre le basi per il rinnovo

Come vi abbiamo riferito, oggi c'è stato il primo incontro tra l'Inter e l'entourage di Milan Skriniar per porre le basi per il rinnovo di contratto del difensore slovacco, in scadenza di contratto nel 2023 e nel mirino del Paris Saint-Germain. Secondo quanto confermato da Sky Sport, le prime sensazioni dopo il primo faccia a faccia sono positive. In vista dei prossimi incontri c'è fiducia. Skriniar, infatti, avrebbe manifestato la sua disponibilità a restare a Milano: