Skriniar non ha intenerito l’Inter, pronto l’investimento: “No Milenkovic, altri due nomi”

Marco Macca

Difficili i giorni di Milan Skriniar, ormai in rotta con l'Inter. Come sottolinea Libero, il club nerazzurro si sta muovendo in caso di partenza del difensore slovacco a gennaio:

"I giorni difficili di Milan Skriniar non hanno intenerito l’Inter che pensa da tempo a un’alternativa. Se nei prossimi giorni il giocatore prenderà un aereo per Parigi, destinazione PSG,il piano B di Marotta è un ritorno all’antico visto che tra i principali indiziati a sostituire lo slovacco c’è Nikola Milenkovic (25anni), già sondato la scorsa estate. Per il serbo la Fiorentina, che non è molto intenzionata a cederlo, chiede 30 milioni, una cifra alta per la situazione economica interista. Alternative a Milenkovic per il ruolo di centrale difensivo sono il portoghese Tiago Djalò (22) del Lille e l’olandese Perr Schuurs (23) del Torino".

(Fonte: Libero)