Skriniar, promessa d’ingaggio super dal PSG. “Nella sede dell’Inter convinti che…”

Alessandro Cosattini

Il PSG fa sul serio per Milan Skriniar. C’è ancora distanza tra il club francese e l’Inter, ma le parti sono in costante contatto per provare a ridurla. I nerazzurri valutano il difensore 80 milioni di euro cash, senza l’inserimento di contropartite. La conferma arriva anche da Calciomercato.com, che fa il punto sulla situazione.

“Per Skriniar servono 80 milioni di euro, vanno bene anche 70 e bonus. Solo cash, questa la condizione necessaria e sufficiente per mandare avanti la trattativa. Anche le prime resistenze del ragazzo stanno divenendo man mano sempre meno severe. L’Intermediario che ha impostato la trattativa con il PSG gli ha fatto capire che si tratta di un sacrificio anche per il club e che di fronte a determinate offerte è difficile voltare il capo. Anche per Skriniar la promessa di ingaggio è altissima, passerebbe dagli attuali 3 milioni a circa 7”, si legge sul sito.