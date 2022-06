Sky – PSG-Skriniar, forbice di 30 mln. Ma dialogo con Inter ancora in piedi

Giornata piena in casa Inter, con un via vai di agenti che FCINTER1908.IT vi sta documentando. Ma oltre alle trattative per l'esterno c'è sempre da tenere un occhio puntato sulle uscite. Quella di Skriniar per esempio. Con la trattativa con il PSG che sta comunque andando avanti, nonostante la tanta distanza tra richiesta e offerta, da quanto sostiene Skysport. 30 mln la forbice che tiene ancora a distanza il club parigino dallo slovacco.