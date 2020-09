Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Milan Skriniar. In particolare si è parlato di un forte interesse da parte del Psg con un intermediario che starebbe provando a portare il difensore slovacco in Francia. “L’Inter, però, garantisce di non aver ricevuto segnali e anche dalla Francia arrivano smentite in questo senso“, sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)