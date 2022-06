Skriniar+Milenkovic, Inter al lavoro: “Questi due difensori possono partire”

Inter al lavoro per il doppio colpo in difesa. Tutto ruota attorno all’addio di Milan Skriniar, per cui il PSG è pronto al rilancio

Alessandro Cosattini

Inter al lavoro per il doppio colpo in difesa. Tutto ruota attorno all’addio di Milan Skriniar, per cui il PSG è pronto al rilancio. Poi i nerazzurri proveranno a chiudere per Gleison Bremer prima e per Nikola Milenkovic dopo. Ne parla così oggi il Corriere dello Sport.

“Milenkovic sarà il secondo discorso da affrontare, l'elemento con cui completare il pacchetto arretrato, ma l'approccio con la Fiorentina avverrà in un secondo momento rispetto a quello con il Toro. Bremer, che ha scelto l'Inter dall'inverno scorso, freme e va accontentato. A maggior ragione se lo United si farà sotto per De Vrij, che ha un solo anno di contratto e sarebbe ceduto più che volentieri per evitare di perderlo a zero”, si legge sul quotidiano.