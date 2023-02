GdS – Inter-Skriniar, nessuno strappo da ricucire: Milan non si è impuntato e Inzaghi…

"Skriniar non si è impuntato per partire già a gennaio, perché era ben concentrato sulla stagione in corso e non c'è nessuna situazione da cui fuggire. Stesso discorso per Inzaghi, che ovviamente ha chiesto la sua permanenza per evitare di dover ridisegnare la formazione nel bel mezzo di un calendario dai ritmi folli. Era una questione economica, come era giusto che fosse in tempi di cinghia stretta. Per questo motivo in casa Inter non c'è una plancia da riorganizzare o uno scenario da rivoluzionare: l'idea è di continuare con i presupposti pre-uragano Paris Saint-Germain".