Dopo Skriniar, non solo Chalobah: “Possibile anticipare l’arrivo di un profilo in scadenza”

La trattativa per il rinnovo in scadenza non è ancora in fase avanzata e l'Inter non può escludere che a gennaio Skriniar possa salutare

La trattativa per il rinnovo in scadenza nel 2023 non è ancora in fase avanzata e l'Inter non può escludere a priori che a gennaio Milan Skriniar possa salutare la compagnia. Ecco perché il club nerazzurro sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca delle occasioni giuste. Si è parlato molto di Trevoh Chalobah, 23 anni e legato da un contratto fino al 2026 con il Chelsea. Ma non è il solo nome in lista: