Inter-Skriniar, intesa da ritrovare causa PSG: nuova trattativa a settembre, le cifre

La trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain, almeno per il momento è ferma e i tifosi nerazzurri sono tornati a sperare nella permanenza di Milan Skriniar . Un'estate alquanto intensa, per lo slovacco, che prima dell'arrivo dei parigini aveva già trovato un'intesa con il club per il prolungamento del contratto fino al 2027 a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Un'intesa da ritrovare, come scrive la Gazzetta dello Sport, visto che Skriniar aveva già trovato un accordo con la società francese a cifre molto più elevate. Scrive la rosea:

"Prima dell'apertura del calciomercato, ad aprile, l'intesa tra l'Inter e Skriniar (...) si aggirava intorno ai 5 milioni di ingaggio come parte fissa, con scadenza al 2027. Poi, però, è arrivato il Paris Saint-Germain (...). Mentre il braccio di ferro tra Inter e Psg restava in equilibrio, i francesi hanno strappato il sì del giocatore. E non è complicato comprenderne il motivo: 7,7 milioni di euro di base di ingaggio, più una serie di bonus in grado di portare lo stipendio annuo fino a 9. Skriniar, quindi, sa di valere quelle cifre. Ovviamente il 27enne ex Sampdoria è anche consapevole di non potersi aspettare quel malloppo a Milano, ma se aggiunge il languorino parigino all'ovazione dei tifosi a Cesena, può sentirsi legittimato ad alzare le richieste. L'Inter naturalmente conosce bene questi meccanismi e per questo a settembre si dovrà risedere al tavolo delle trattative con la consapevolezza di dover fare spazio nel monte ingaggi a Skriniar per circa un milione in più del previsto. Rispetto ai 5 prefissati, infatti, Milan avrebbe le mire di avvicinarsi ai 6 di base".