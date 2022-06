Corsera – Skriniar, il Psg prepara l’offerta definitiva: le cifre. Inter-Dybala ai dettagli

Paulo Dybala si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Come riporta il Corriere della Sera, oggi l'attaccante argentino si sentirà con il suo entourage, un incontro che precede il contatto di domani fra l'agente Antun e l’Inter. "L’impressione è che siamo davvero ai dettagli: il matrimonio potrebbe essere formalizzato entro il fine settimana. Come l’acquisto di Asllani. Interlocutorio, invece, il faccia a faccia con il Cagliari per Raoul Bellanova. A livello di esterni, piacciono Udogie e Cambiaso. Il Psg prepara intanto l’offerta «definitiva» per Skriniar: intorno ai 65-70 milioni di euro si può chiudere. Pronto l’assalto nerazzurro a Bremer".