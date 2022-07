Sky – Skriniar, blitz PSG a Milano e incontro con l’Inter: non c’è ancora accordo

Sono ore caldissime per il possibile trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", infatti, Antero Henrique, uomo forte del club francese, è stato oggi a Milano per incontrare prima il Sassuolo per Scamacca e poi l'Inter proprio per il difensore slovacco.