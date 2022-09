Inter-Skriniar, pericolo addio a zero: “Il PSG vuole spingerlo a non rinnovare dicendogli…”

E' ancora tutto da definire il futuro di Milan Skriniar, al centro di voci di mercato nell'ultima estate e in scadenza di contratto con l'Inter nel 2023. Secondo Tuttosport, il Paris Saint-Germain è pronto a corteggiarlo pur di convincerlo a non rinnovare con i nerazzurri e a trasferirsi a Parigi a parametro zero:

"Lo slovacco è al centro di una trattativa con l’Inter per il prolungamento che deve scongiurare la rovinosa eventualità di una partenza a parametro zero al Psg dopo il corteggiamento non andato a buon fine dell’ultima sessione. È l’obiettivo di Nasser Al-Khelaifi che vuole far capire a Skriniar quanto sia desiderato al Parco dei Principi per spingerlo a non rinnovare con l’Inter".