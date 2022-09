Skriniar, la svolta Inter arriva dal piano B? “Rinnovo breve e stipendio più alto”

Continua a tenere banco, in casa Inter , la questione relativa al futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto a giugno del 2023 e al centro delle voci di mercato, dato l'interesse del Paris Saint-Germain. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il club nerazzurro starebbe studiando una soluzione ponte di due anni a stipendio più alto. Il tutto finalizzato a non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero:

"Diverso il discorso di Skriniar, che in Qatar non ci andrà e che nelle prossime settimane deciderà se rinnovare il contratto che scade a giugno, magari anche in una versione breve di due anni a 7 milioni o se andare a scadenza e firmare a gennaio con il Psg per una durata e per delle cifre ben superiori (attorno ai 9 coi bonus). Realisticamente è più probabile la seconda ipotesi, ma il giocatore è una delle anime di questa Inter e ha teso la mano ai tifosi (in agitazione): la nuova liquidità potrebbe servire subito per blindare il difensore slovacco. E dare un segnale forte".