Skriniar, primi contatti informali per il rinnovo. “Ecco il piano dell’Inter”

Skriniar da anni una garanzia e c'è la sensazione che il tema del rinnovo di contratto sia un dossier non così complicato

Anche contro il Milan, Skriniar è stato uno dei migliori. Il difensore slovacco è da anni una garanzia e c'è la sensazione che il tema del rinnovo di contratto sia un dossier non così complicato. "Skriniar vede solo Inter, pensa solo all'Inter, vuole solo l'Inter. Non lo ha scalfito nel tempo l'interesse del Tottenham, oppure le prime incomprensioni con Conte. Anche per questo la volontà del club nerazzurro è di tenerselo ben stretto. Contratto in scadenza nel 2023, l'Inter intende trovare presto un'intesa sul rinnovo", spiega Calciomercato.com. Al momento c'è stato anche qualche contatto informale tra le parti anche se le priorità, in casa Inter, sono i rinnovi di Handanovic e Perisic. "Tra un mese o poco più inizieranno i dialoghi, i presupposti per continuare insieme ci sono tutti", chiosa il portale.