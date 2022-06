GdS – Skriniar-PSG, l’Inter fissa il prezzo. Dybala? Sì ad un passo. Lukaku…

Si preannunciano giorni caldi per il mercato dell'Inter che sta per entrare nel vivo: gli aggiornamenti su Skriniar, Dybala e Lukaku

Si preannunciano giorni caldi per il mercato dell'Inter che sta per entrare nel vivo. "Malgrado un obbligo di chiudere l'estate con 60 milioni di attivo e un taglio del monte ingaggi del 10-15%, l'ad nerazzurro e il ds Piero Ausilio hanno già apparecchiato la tavola per alcuni elementi e sperano in un rilancio del Psg per Skriniar. Un big infatti andrà ceduto, a maggior ragione se si vuole completare il super tridente con Lautaro, Dybala e Lukaku. Obbligati a rifondare la difesa, i francesi hanno offerto 40 milioni", spiega La Gazzetta dello Sport che conferma come i nerazzurri vogliano 70-80 mln anche se a quota 60 si potrebbe anche chiudere.