In Francia – Inter-Skriniar, rinnovo probabile ma PSG proverà ancora: ecco la prossima offerta

Il Paris Saint-Germain non ha ancora abbandonato la pista che porta a Milan Skriniar. Lo riporta in Francia da Le10Sport

Il Paris Saint-Germain non ha ancora abbandonato la pista che porta a Milan Skriniar. Come riportato in Francia da Le10Sport, infatti, il nome del difensore slovacco dell'Inter resta in cima alla lista delle priorità del direttore sportivo del club francese, Luis Campos, che però non sembra affatto intenzionato ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri, ferme sugli 80 milioni di euro, nonostante il calciatore sia in scadenza di contratto nel 2023.