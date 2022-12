Marchetti (Sky): “Skriniar-Inter, questione di timing. Via a 0? Problema per due motivi”

“L’Inter ha 9 giocatori in scadenza (più due prestiti da definire per il 2023). E’ ovvio che l’attenzione sia tutta per Skriniar, che ancora non rinnova, che nonostante la buona offerta dell’Inter non si riesce a sbloccare la situazione, che l’inserimento grandi squadre può chiaramente può far pendere la bilancia da altre parti. Perché ci sono soldi, tanti, di mezzo. Perché ci sono ambizioni personali. Perché non c’è stato il giusto timing nel rinnovare il contratto. Ora se Skriniar dovesse lasciare l’Inter a zero, per la società nerazzurra sarebbe certamente un problema. Intanto perché uno forte come Skriniar difficilmente si trova in giro. Secondo: perché se ne può fare anche a meno di uno come lui, ma in cambio di tante (decine di) milioni di euro. Questo ora è sempre meno probabile che succeda, più passano i giorni e più il pessimismo sale, è naturale. Ma finché ci sarà spazio, l’Inter ci proverà, statene sicuri”, si legge.