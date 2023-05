Skriniar a Istanbul? “Lavorerà ad Appiano per provarci. Ieri è entrato negli spogliatoi e…”

Al termine della stagione Milan Skriniar lascerà l'Inter per trasferirsi al PSG: ma prima lo slovacco proverà a recuperare per Istanbul

Come noto, al termine della stagione Milan Skriniar lascerà l'Inter per trasferirsi al Paris Sainter-Germain. Prima di lasciare definitivamente Milano, però, il difensore slovacco, fuori praticamente da fine febbraio, vuole provare a tutti i costi (e con tutte le incognite del caso) a recuperare per l'ultimo atto, ovvero la finale di Champions League di Istanbul del 10 giugno. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Lo slovacco ieri sera era a San Siro ed è passato a salutare i compagni nello spogliatoio, prima e dopo la gara. In questi giorni sarà ad Appiano per continuare il recupero dopo l'operazione alla schiena e per portare avanti il programma di riatletizzazione".

"Di fatto è fermo da fine febbraio e deve rifare da capo la preparazione atletica. Può essere a disposizione per la finale? Il tempo c'è, ma chiaramente non potrà mai essere al top. Complice la panchina "allargata" potrà essere in panchina, ma certe valutazioni verranno fatte nelle prossime settimane, valutando le risposte del suo fisico e la sua condizione. Sarebbe l'ultimo atto prima dei saluti e del passaggio al Psg".