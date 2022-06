Skriniar, sì al PSG: “Illuminante la chiamata con Hakimi, gli ha detto che…”

Milan Skriniar dice sì al PSG. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui il difensore ha accettato la proposta di un contratto da 7,7 milioni netti a salire. Decisivo nella scelta del giocatore l’ex Inter Hakimi, dalla scorsa estate proprio al PSG: “Per sciogliere gli ultimi dubbi è stata illuminante proprio una telefonata con Achraf Hakimi, laterale marocchino che ha corso come un treno nell’ultimo anno nerazzurro di Conte ma che non è riuscito a ripetersi a Parigi sotto Pochettino.