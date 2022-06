Skriniar-PSG, CdS: “Nessuna offerta ufficiale: la posizione dell’Inter”

Milan Skriniar è uno dei profili seguiti dal PSG del nuovo direttore sportivo Campos. L'obiettivo dei francesi è di puntellare la difesa e il centrale slovacco è in cima alla lista dei desideri. "Il Psg ancora non ha avanzato una vera offerta, ma lo slovacco è ritenuto l’obiettivo principale per rafforzare la difesa", sottolinea il Corriere dello Sport che rimarca come la Sampdoria abbia il 15% sulla rivendita e, per questo motivo, i nerazzurri tengono alto il prezzo, nonostante un solo anno di contratto.