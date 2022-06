RMC Sport – Skriniar-PSG, nessuna offerta formale. Si parla con l’Inter, poi…

Il PSG è intenzionato a strappare Skriniar all'Inter e continua quindi il lavoro del club francese per arrivare al giocatore slovacco. Di lui RMC Sport scrive: "Continuano le discussioni con gli intermediari incaricati di portare avanti la pratica Skriniar. Luis Campos incontrerà nuovamente i dirigenti dell'Inter la prossima settimana per cercare di far progredire significativamente la trattativa".

Stando al sito francese la società parigina non avrebbe ancora fatto un'offerta formale. "Il PSG non vorrebbe formulare più offerte in attesa della risposta dei dirigenti interisti, ma piuttosto parlarne prima per trovare un accordo, prima di fare una proposta scritta. Le ultime discussioni si sono concentrate su un possibile trasferimento che potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro", si legge.