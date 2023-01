GdS svela: “Skriniar-PSG, in estate no Inter a 50 milioni per questi tre motivi”

Un interessante retroscena su Milan Skriniar che riguarda la scorsa estate. Sembrava davvero a un passo dal PSG, poi però è rimasto a Milano. Dirà addio già in quest’ultima settimana di mercato o a giugno? Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul difensore ex Sampdoria “La proposta da 50 milioni di fine agosto del Psg per Skriniar era stata respinta per tre motivi: 1) era la stessa presentata a giugno; non migliorata neppure di un euro; 2) a una manciata di giorni del gong di fine mercato non era più possibile trovare un sostituto all'altezza che garantisse la competitività ad alti livelli della squadra; 3) Zhang e gli altri dirigenti avevano la convinzione che fosse possibile convincere Milan a restare con l’offerta importante che gli era stata già presentata (a luglio e ad agosto) e che è stata alzata successivamente alzata a 6 milioni di parte fissa più bonus.