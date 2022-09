Skriniar, il PSG non molla. Equipe: “Nuova offerta in arrivo oggi. E Zhang…”

Dalla Francia insistono: il PSG vuole Milan Skriniar e non si è ancora arreso del tutto. "Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, sta parlando direttamente con il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Al-Khelaifi ha chiarito la volontà di non alzare l'offerta fino ad inizio gennaio, in modo da prendere poi Skriniar a parametro zero", assicura l'Equipe che spiega come l'offerta, fatta ieri dal PSG, all'Inter sia di 50 mln di euro più 10 di bonus.