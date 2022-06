Skriniar, il PSG rilancia ancora. “No Inter ma distanza non incolmabile: le cifre”

"All’Inter però i numeri ancora non quadrano, la cifra non è sufficiente per le firme. Marotta e Ausilio sono rimasti fermi sulla valutazione iniziale di 80 milioni. Benintesi: non ci sono muri, non c’è distanza che sia incolmabile. Il dialogo prosegue, tanto che la definizione potrebbe essere imminente, entro la fine di questa settimana. Il punto di caduta potrebbe essere molto vicino a quello che un anno fa fu fissato per spedire Hakimi a Parigi, ovvero 68 milioni totali comprensivi di bonus", spiega infatti La Gazzetta dello Sport. Per Skriniar, che aspetta l'evoluzione dell'affare, è pronta una proposta da 7,7 mln netti a stagione, più del doppio dell'attuale ingaggio all'Inter.