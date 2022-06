Pedullà: “Skriniar, pronto stipendio da 7,5/8 mln al PSG. Inter chiude a questa cifra”

Il PSG si muove per Milan Skriniar . Il giocatore vorrebbe restare, ma in Viale della Liberazione c'è la necessità di cedere un big. Contatti in corso tra le parti, con l’Inter che ha rifiutato la prima offerta da 50 milioni di euro e aspetta un rilancio per il giocatore. Il prezzo è fissato, svela Alfredo Pedullà sul suo sito.

“Il Paris Saint-Germain aumenterà l’offerta (Skriniar ha comunque altri estimatori). L’Inter ascolterebbe soltanto proposte – bonus compresi – non lontane dagli 80 milioni. Una provocazione? Più che altro una sfida come quella andata in onda la scorsa estate per Hakimi al PSG. I francesi rilanceranno, possibile che si arrampichino fino ai 65 milioni e a quel punto dipenderà dai bonus (secondo l’Inter ottimi e abbondanti). Non sarebbe un problema migliorare lo stipendio del centrale e salire fino a 7,5-8 milioni a stagione, è sul cartellino che il PSG dovrà essere convincente. Situazione da seguire”, si legge.