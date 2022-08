CM – Skriniar-PSG, Inter non chiude definitivamente la porta: Zhang chiede…

La proprietà dell'Inter non chiude definitivamente la porta al PSG per Milan Skriniar in queste ultime ore di mercato

Alessandro Cosattini

La proprietà dell'Inter non chiude definitivamente la porta al PSG per Milan Skriniar in queste ultime ore di mercato. Calciomercato.com ha fatto il punto sulla situazione dopo i rumors arrivati oggi dalla Francia.

"Le posizioni sono le stesse di sempre: l'offerta pervenuta fino a questo momento (50 milioni) non soddisfa i nerazzurri, che ne vorrebbero almeno 70 per cedere Skriniar e che pensano, dal 2 settembre in poi, di intavolare una trattativa per il rinnovo. Ma la proprietà cinese del club non chiude definitivamente la porta a una cessione: vedremo se da qui alle 20 di giovedì il Psg saprà trovare la formula giusta per accontentare Zhang, con buona pace di Marotta", si legge.