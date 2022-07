ESPN – Inter, Bremer sfumato ma resta da fare una cessione top: Skriniar può partire comunque

Sfumato Bremer, Skriniar sarà ceduto ugualmente? E' la domanda che i tifosi dell'Inter si pongono in queste ore, scottati da quanto avvenuto in relazione alla trattativa del difensore brasiliano, ormai della Juventus. Leonardo Bertozzi, noto giornalista di ESPN, ha analizzato così la situazione dei nerazzurri: "Sull'Inter, i conti necessitano ancora di una cessione importante, e tutto lascia pensare che possa essere Skriniar al PSG. Bisognerebbe cercare un sostituto adeguato e, se possibile, anche un altro difensore per Inzaghi. E' una sfida per Marotta, che nella situazione attuale non ha il massimo margine di manovra".