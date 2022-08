Skriniar fuori dal mercato, il retroscena: “PSG sempre fermo a 50 mln, no Inter a 3 nomi”

“Il PSG da due mesi non ha mai cambiato la propria offerta per Skriniar. Mai 60 o 70, sempre 50 milioni come base sul tavolo. 50 più giocatori al massimo, una lista di esuberi, tra cui Draxler, Kehrer, Wijnaldum, l’Inter ha detto no grazie al PSG. A oggi il giocatore è fuori dal mercato per l’Inter anche per questo motivo, perché l’offerta è sempre stata quella”, le sue parole al canale Twitch di SOS Fanta.