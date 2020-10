SM – Skriniar convinto del Tottenham. Rialzo Spurs: ecco l’offerta all’Inter. Vicini altri tre addii

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Milan Skriniar, nonostante il posto da titolare nella partita di ieri a Benevento, si sarebbe convinto a lasciare l‘Inter per trasferirsi in Premier League, precisamente al Tottenham, il club che lo sta seguendo ormai da giorni. Tanto che gli Spurs allenati da Josè Mourinho sarebbero pronti a una nuova offerta che avvicini i 50 milioni richiesti dall’Inter.

In particolare, secondo l’emittente la nuova proposta si aggira sui 44 milioni di euro più bonus. Qualora questo trasferimento dovesse concretizzarsi, i nerazzurri potrebbero provare un ultimo assalto a Kanté, il nome richiesto da Conte per il definitivo salto di qualità.

Ma quella di Skriniar potrebbe non essere l’unica uscita di questi ultimi giorni di mercato. Sport Mediaset, infatti, aggiunge che a partire potrebbero essere anche Joao Mario, Dalbert (vicino al Rennes) e Asamoah, con il quale si tratta per la risoluzione del contratto. Senza contare che l’Inter rimarrà vigile, in attesa di altre possibili offerte per Brozovic e altri pezzi pregiati della rosa.

(Fonte: Sport Mediaset)