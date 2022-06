Sky – Skriniar, il PSG c’è ma le alte richieste dell’Inter frenano l’affare: le ultime

Sono ore molto intense per il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Il PSG è forte su Milan Skriniar

Sono ore molto intense per il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. E, se sul fronte acquisti è l'attacco ad accendere i sogni dei tifosi nerazzurri, su quello delle cessioni è la difesa a preoccupare il popolo interista. In queste ore, infatti, il PSG ha comunicato all'Inter il suo forte interesse nei confronti di Milan Skriniar, fra i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Come riporta Sky Sport, però, le attuali richieste molto alte dell'Inter stanno frenando la trattativa: