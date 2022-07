CdS – Skriniar, l’Inter vuole tenerlo e rinnovare. A meno che non arrivi quest’offerta

“L’idea è ora quella di trattenerlo e si lavora in questa direzione, per arrivare poi al rinnovo del suo contratto a mercato concluso. Ma la variabile Psg non può essere esclusa, nel senso che, qualora il club transalpino tornasse alla carica con una nuova offerta, che superasse i 70 milioni e magari sfiorasse gli 80, allora tutto tornerebbe in discussione. Ma è possibile che accada davvero? Dalla Francia rimbalzano indiscrezioni sempre più negative. Non solo il Psg non sarebbe disposto a rilanciare rispetto ai quasi 60 milioni (bonus compresi) messi finora sul tavolo, ma secondo “L’Equipe” avrebbe addirittura cambiato obiettivo, virando su Mukiele, difensore francese del Lipsia. Pur non sbilanciandosi, Galtier ha pure dato una mezza conferma in questo senso: «Mukiele? Non posso commentare, ma ci sono piste molto attive e posso pensare che tra pochi giorni arriverà un nuovo giocatore»”, si legge.