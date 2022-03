L’Inter vuole blindare Skriniar entro l’estate: “Rinnovo alla Barella, cifre e dettagli”

Prima Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, entro la prossima settimana Marcelo Brozovic e poi Milan Skriniar: l'agenda dei rinnovi dell'Inter

“Skriniar ha il contratto in scadenza nel 2023, dunque al termine della prossima stagione. L’ultimo rinnovo, firmato il 16 maggio 2019, il difensore slovacco lo definì praticamente da solo. Skriniar infatti prima ruppe con il suo agente storico, quindi trattò direttamente con la dirigenza il prolungamento di 4 stagioni con l’adeguamento dell’ingaggio da 1,7 a 3,5 milioni. L’Inter non vuole perdere Skriniar, ammirato da tutta Europa dieci giorni fa ad Anfield quando aveva tenuto in piedi la difesa di Inzaghi contro il super tridente di Klopp, e il giocatore stesso ha più volte fatto capire di vedersi a lungo con questa maglia, tant’è che per molti sarà, più di Barella, il futuro capitano quando Handanovic non sarà più titolare. L’idea del club è di prolungare il contratto fino al 2026, alzando l’ingaggio ad almeno 4,5 milioni, ovvero la base che è stata data anche a Barella. E così, come per il centrocampista, lo stipendio poi si alzerà nelle annate successive fino ad arrivare a 6 milioni, bonus compresi”, si legge.