Skriniar-Inter, si discute del rinnovo: “Nodo cifre? Il PSG offriva quasi il triplo ma…”

Milan Skriniar è stato tolto dal mercato da Zhang e ora l'Inter e il difensore slovacco discuteranno del rinnovo: "C'è un aspetto che in pochi hanno evidenziato nella telenovela-Skriniar. Mentre Inter e Psg non hanno mai trovato l’accordo, anzi non sono mai nemmeno state vicino, lo slovacco aveva raggiunto la sua intesa con il club transalpino. E, trasferendosi nella capitale, avrebbe guadagnato oltre 9 milioni, considerando pure i bonus: in sostanza quasi il triplo del suo attuale ingaggio. Ebbene, in queste settimane, Skriniar non ha mai forzato la mano, non ha mai spinto perché l’operazione si concludesse. Ha solo aspettato. Già perché lasciare l’Inter non era nei suoi piani. In nerazzurro stava e sta bene, si sente apprezzato dall’ambiente e non dimentica che proprio con questa maglia ha spiccato il volo. Insomma, come i suoi compagni, alcuni dei quali si sono esposti in questo senso, tutto sommato Skriniar non è dispiaciuto di essere stato tolto dal mercato e quindi di essere rimasto", racconta il Corriere dello Sport.