Inter al lavoro per rinnovo di Skriniar: cifre e dettagli. Occhio a Conte

La dirigenza dell'Inter è al lavoro con l'entourage di Skriniar per il prolungamento di contratto: ecco le novità

Inter al lavoro per un altro rinnovo dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. È quello di Milan Skriniar, in scadenza al 30 giugno 2023. Del suo futuro ha parlato così oggi Calciomercato.com: “Il suo accordo con l’Inter scade nel 2023 e, alla luce delle maggiori incertezze sul futuro del compagno di reparto Stefan de Vrij, Marotta e Ausilio si sono mossi nelle scorse settimane per raggiungere una nuova intesa fino al 2025, portando il suo attuale ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione a 4. La fumata bianca non è ancora arrivata e le squadre straniere che gli hanno messo addosso gli occhi negli ultimi anni - occhio soprattutto alla Premier e al Tottenham di Paratici e Conte - rimangono in una posizione di vigile attesa”, si legge.