Sky – Inter, via un big. Altre cessioni per finanziare il mercato. Skriniar…

Il club nerazzurro deve riuscire a far registrare un +60mln a prescindere dalle cessioni minori che verrebbero fatte per portare avanti gli acquisti

Eva A. Provenzano

Un giocatore importante dovrà lasciare l'Inter, lo sa tutto l'ambiente nerazzurro e lo sa anche chi opera sul mercato. C'è necessità in chiave bilancio: "Tutto quello che incassi e tutto quello che spendi alla fine dovrà far registrare un +60 mln", spiegano a Skysport. La società di via della Liberazione quindi deve cedere per raggiungere l'obiettivo prefissato da Suning.

Ci sono diversi calciatori da cedere e che non rientrano nel progetto di Inzaghi, come Sensi e Pinamonti. La cessione di un big è necessaria perché le cessioni minori finanzierebbero il resto del mercato: sono in ballo i nomi di Asllani, Bremer, Bellanova e Dybala. Il difensore del Torino costa almeno 25 mln, ma per questo il club interista tiene alto il prezzo del cartellino di Skriniar al quale è interessato il PSG.

"La società francese sa che se bussa alla porta dell'Inter trova la porta aperta per la cessione del calciatore, ascolterebbero le proposte. E i dirigenti interisti devono capire fino a quando possono tirare la corda con i francesi che potrebbero comunque trovare un altro difensore sul mercato", ha spiegato Luca Marchetti.

L'Inter, secondo il canale satellitare, non può alzare troppo la richiesta per lo slovacco perché ha un contratto in scadenza nel 2023. La distanza è ampia tra offerta e richiesta, ma nonostante questo la sensazione è che ad un accordo poi si possa arrivare.

(Fonte: SS24)