TS – Juve, Allegri sogna Skriniar: “Accordo difficile, ma non impossibile con l’Inter”

La Juve vuole rinforzarsi in difesa in vista della prossima stagione e guarda in casa dell'Inter, mister Allegri punta lo slovacco

Andrea Della Sala

Nel prossimo mercato la Juve dovrà rinforzarsi in difesa, soprattutto se Chiellini deciderà di non continuare. Tante le idee per rinforzare la retroguardia, una sarebbe un sogno di mister Allegri: Milan Skriniar.

"Rinforzarsi indebolendo una diretta concorrente non sarebbe una novità per la Juventus, basti pensare a quanto successo in passato con i vari Gonzalo Higuain (ai tempi del Napoli) e Miralem Pjanic (Roma). Se un accordo con l’Inter sulla carta potrebbe essere difficile ma non impossibile, soprattutto in caso di mancato rinnovo di contratto del giocatore (quello in essere scade nel 2023), di sicuro non sarebbe a buon prezzo. Un po’ perché i nerazzurri non vorrebbero privarsi del difensore e un po’ perché l’ex Sampdoria non perde occasione per sottolineare come si trovi bene a Milano e all’Inter. Senza contare i ricchi corteggiatori della Premier League", riporta Tuttosport.

"Nelle prossime settimane, al netto della pole position dell’Inter su Bremer del Torino, si capirà se quello tra Skriniar e la Juventus potrà evolvere in qualcosa di più concreto. Una cosa è certa: lo slovacco è apprezzato negli ambienti bianconeri, ma il ds Federico Cherubini , a maggior ragione dopo la spesa invernale da 70 milioni più bonus per Dusan Vlahovic , non potrà comprare tutti pezzi costosi. Probabilmente dovrà scegliere se destinare alla difesa o al centrocampo (di cui parliamo a fianco) l’investimento principale dell’estate", aggiunge il quotidiano.