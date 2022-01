Sky / Chelsea-Lukaku, oggi l’incontro: ecco cosa può succedere. L’Inter…

Grande attesa in casa Chelsea per l'incontro in programma oggi tra la dirigenza dei 'Blues' e il belga Romelu Lukaku

"Lukaku? Molto difficile che possa tornare all'Inter in questo mercato per questioni economiche: è stato pagato 115 milioni e ne guadagna 13 all'anno. Cifre che l'Inter non può permettersi. Nell'incontro di oggi si tenterà di ricomporre la frattura tra Chelsea e Lukaku. Non conviene a nessuno arrivare ad una rottura totale. L'Inter in prestito in Lukaku lo riprenderebbe ma ad oggi non ci sono le condizioni. Vedremo quale sarà la decisione del Chelsea dopo il summit di oggi".