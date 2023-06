Sky conferma: “Inter-Al Nassr, con rilancio dall’Arabia si chiude Brozovic. Poi Frattesi”

Sono ore cruciali per capire se il futuro di Marcelo Brozovic sarà ancora all'Inter o se il centrocampista croato si trasferirà in Arabia Saudita

Sono ore cruciali per capire se il futuro di Marcelo Brozovic sarà ancora all'Inter o se il centrocampista croato si trasferirà in Arabia Saudita, dove lo cerca l'Al Nassr.

Sky Sport, infatti, conferma le indiscrezioni di FCInter1908, che parlano di un'operazione concretamente in piedi tra i due club, ma non ancora chiusa. Per definire i dettagli dell'affare, infatti, serve un rilancio della società saudita, che fin qui ha offerto 15 milioni di euro contro i 25 richiesti dai nerazzurri.