Sky – Dybala-Inter, nessun contatto da dieci giorni. Agli attaccanti della rosa…

Marotta ha parlato di convergenze importanti perché Dybalaarrivi all'Inter. Gianluca Di Marzio, sulle parole dell'ad riferite all'argentino, ha sottolineato su Skysport: "Che gli accordi economici non ci fossero già nelle scorse settimane si era detto e le parole di Marotta di questa sera sono una conferma. In più l'arrivo di Lukaku ha messo assolutamente in standby - e la linea l'Inter la sta ufficializzando - l'argentino. Con Lukaku, Lautaro, Correa e Dzeko, attaccanti per i quali non ci sono offerte, ma soprattutto c'è la voglia dell'Inter di tenerli. Quindi è un presupposto diverso. A Dzeko l'Inter ha detto resti e neanche a Correa non ha mai detto sei sul mercato e non basta l'addio di Sanchez per aggiungere Dybala che è un tassello importante a livello economico. Quindi ad oggi la situazione Dybala-Inter è in congelatore. Se le cose cambieranno lo diremo. Non ci sono più contatti da una decina di giorni".