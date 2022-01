Sky – Inter, Dybala piace e ci sarebbe la forza per prenderlo. Ma la priorità ha un altro nome

L'Inter proverà davvero a concludere il clamoroso affare per vestire di nerazzurro Paulo Dybala? La notizia fa ovviamente discutere

L'Inter proverà davvero a concludere il clamoroso affare per vestire di nerazzurro Paulo Dybala? La notizia della Gazzetta dello Sport di questa mattina sta facendo ovviamente discutere tutti gli appassionati di calcio. Il profumo del colpo sensazionale (a parametro zero) fa impazzire il popolo interista e tremare quello juventino, terrorizzato dal vedere il suo numero 10 trasferirsi a costo zero a Milano.

Sky Sport parla della vicenda, sostenendo che al momento dalla società Inter non arrivi alcun segnale in merito a un possibile arrivo dell'argentino a San Siro. Che Dybala piaccia a Marotta e ad Ausilio è fuori di dubbio: difficile, in Europa, trovare un dirigente che non apprezzi le qualità calcistiche del calciatore. E, tecnicamente, l'Inter avrebbe anche la forza per andare a prendere la Joya. Per ora, però, riferisce l'emittente, non arrivano riscontri concreti. Se ci fossero i giusti incastri economici, la società di Viale della Liberazione potrebbe anche pensare di provarci, ma al momento quello di Dybala è un pensiero e nulla più.