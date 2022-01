Sky – Inter, occhi su Cambiaso: sfida a Juve e Atalanta, affare legato a…

Il club nerazzurro mette gli occhi sull'esterno classe 2001 in forza al Genoa e in scadenza tra 18 mesi con i rossoblù

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i fari della società di Viale della Liberazione sono puntati su Andrea Cambiaso , laterale sinistro classe 2001 in forza al Genoa. Il 21enne calciatore andrà in scadenza con i rossoblù il 30 giugno 2023 ed è finito nel mirino delle big italiane: i nerazzurri sfidano Atalanta e Juventus, che seguono da vicino il calciatore e valutano la possibilità di affondare il colpo.

Un'opportunità che l'Inter potrebbe cogliere per strappare uno dei giovani più interessanti del campionato alle rivali e assicurarsi un profilo importante per il presente e per il futuro. Per Sky Sport, l'ipotesi Cambiaso è legata al rinnovo di Ivan Perisic: in caso di addio del croato, in scadenza il prossimo 30 giugno, il club nerazzurro potrebbe virare proprio sul 21enne.