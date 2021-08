Sky – Mbappé, super offerta del Real da 160 milioni. No del Psg

Assalto del Real Madrid all'attaccante francese, l'offerta degli spagnoli è stata rispedita al mittente dal Psg

Ultimi giorni di mercato che si prospettano davvero infuocati. Dopo il passaggio di Messi al Psg, potrebbe esserci un altro big a cambiare maglia in questa sessione. Si tratta di Mbappé, per il quale il Real Madrid ha presentato un'offerta da 160 milioni al Psg.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese avrebbe rifiutato l'offerta. Bisognerà capire se il Real Madrid sarà intenzionato a rilanciare in questa ultima settimana di mercato. Non rimane però tanto tempo al Real Madrid. Il Psg per ora nega la partenza a Mbappé, che comunque ha un contratto in scadenza nel 2022 e nel caso diventerebbe comunque un rischio tenerlo con la possibilità di perderlo a zero l'anno prossimo.